Мудрик может оказаться в Байере – "фармацевты" изучают возможность трансфера звезды Шахтера
Хавбек "горняков" Михаил Мудрик получил еще один вариант продолжения карьеры.
Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик летом может стать игроком Байера, сообщает Sport1.
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Один из лидеров Бундеслиги планирует усилить украинцем атакующее звено команды. Пока клуб изучает детали возможного трансфера 21-летнего футболиста.
Напомним, контракт Мудрика с Шахтером действует до 2026 года. Ранее об интересе к украинцу заявляли английский Брентфорд, французский Ланс, португальская Бенфика и итальянский Милан. Отмечалось, что представитель АПЛ даже согласился выложить за Михаила 20 млн евро.
К слову, в сезоне 2021/22 Мудрик провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.
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