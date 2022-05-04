Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик влітку може стати гравцем Байєра, повідомляє Sport1.

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Один з лідерів Бундесліги планує підсилити українцем атакувальну ланку команди. Наразі клуб вивчає деталі можливого трансферу 21-річного футболіста.

Нагадаємо, контракт Мудрика з Шахтарем чинний до 2026 року. Раніше про інтерес до українця заявляли англійський Брентфорд, французький Ланс, португальська Бенфіка та італійський Мілан. Зазначалось, що представник АПЛ навіть погодився викласти за Михайла 20 млн євро.

До слова, у сезоні 2021/22 Мудрик провів за Шахтар 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 9 результативних передач.

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