"Что загадал на день рождения? Мирное небо. И то, чтобы все вернулись в свои дома. Об этом сейчас мечтает каждый из нас.

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Сложно сказать, что будет дальше с Шахтером. Каждый день что-то меняется. Пока команда до 20 мая будет жить в Турции. А дальше, надеемся, что будут какие-то новости о ситуации в нашей стране, победе и возобновлении чемпионата.

Игры с Шахтером были не для восстановления физической формы. Они были выставочными. Какой-либо четкой цели на них не ставили. Кроме того, чтобы собрать как можно больше средств на помощь Украине.

В сборной Украины набираем форму, но всегда нужно желать лучшего. У нас пока мало людей для нормального тренировочного процесса. Ждем динамовцев и наших легионеров.

С Зинченко на связи. У них сейчас много важных игр. В чемпионате всего лишь одно очко разницы с Ливерпулем, поэтому нельзя промахнуться. Будем болеть за него в полуфинале Лиги чемпионов. И будем болеть за Украину", – цитирует Матвиенко ВЗБІРНА.

Напомним, сборная Украины продолжает сбор в Словении. В лагере "сине-желтых" 11 игроков. Уже в четверг, 5 мая, в национальную команду отправятся представители Динамо, которые в среду, 4 мая, проведут заключительный поединок благотворительного турнира против Базеля.

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