"Честно говоря, мы действовали не так, как хотели. Они были лучше нас с самого начала и в течение всех 90 минут. Это тот тип игры, когда ты признаешь: "Ливерпуль молодцы". В финале Кубка лиги, думаю, нам нужно подойти к игре иначе, и я думаю, что она будет другой.

Думаю, все и так ясно: они были агрессивнее нас. Нам было сложно включиться и играть. Мы так легко теряем мяч. Они выиграли все дуэли. Во всем были лучше нас.

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Да, во второй половине игры при счете 2:0 Мудрик имел большой шанс забить, но... Возможно, это вернуло бы нам уверенность и позволило почувствовать себя лучше.

Вероятно, на Нкунку был пенальти, который изменил бы игру. Но даже если бы нам удалось забить и вырвать ничью, это разочаровывает, потому что наша игра была не очень хороша. Иногда полезно получить и такую информацию.

Мы хотим быть там и конкурировать с такой командой, как Ливерпуль, которая в последние несколько лет была очень сильной, одной из лучших в Англии. Нам нужно совершенствоваться и учиться на таких играх", – приводит слова Почеттино Football London.

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