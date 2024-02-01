Ливерпуль на своем поле не оставил никаких шансов Челси (4:1) в рамках 22 тура АПЛ. Отчет о матче и игре Михаила Мудрика читайте на "Футбол 24".

Ливерпуль в этом сезоне демонстрирует отличные результаты, а после заявления Юргена Клоппа футболисты имеют дополнительную мотивацию выиграть чемпионство, разбив всех на своем пути. Челси еще только строит команду и не может считаться равным соперником. Пусть даже в предыдущих турах были хорошие результаты.

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Мудрику посчастливилось начать в запасе – его фланг порвал Брэдли

Мудрик в последнее время не впечатляет, поэтому логично, что сегодня украинец начал матч в запасе. Казалось, что это потеря шанса, ведь Ливерпуль имеет кадровые проблемы на флангах обороны. Справа вышел неопытный Брэдли, слева – непрофильный Гомес. Перспективно звучало для вингеров Челси.

Но в итоге все оказалось совсем по-другому. Брэдли на фланге просто уничтожил Стерлинга и Чилуэла. Юный фулбек идеально читал игру без мяча и не менее идеально поддерживал атаку. Это вылилось в гол + ассист еще до перерыва.

Conor Bradley vs. Chelsea



81% Pass accuracy

3/5 Accurate long passes

4 Chances created

2 Assists

1/1 Shot on target

1 Goal

7/12 Duels won

3/3 Tackles won



Liverpool's newest rising star just gets better and better pic.twitter.com/uyjKXTR0Eb — The Tactical Times (@Tactical_Times) January 31, 2024

Брэдли отобрал мяч у Чилуэла и нашел пасом Жоту, а тот прорвался между защитниками и открыл счет. Через несколько минут Конор забил сам, воспользовавшись пустотой на фланге из-за медленного Стерлинга.

После перерыва Брэдли записал на себя еще один ассист. Конор получил диагональ от ван Дейка, прошел по флангу и прицельно навесил на голову Собослая. Фантастический перформанс 20-летнего защитника, сыгравшего лишь второй матч в АПЛ.

Абсолютное уничтожение Челси, прощал только Дарвин

Ливерпуль проехал по сопернику грузовиком. Безотказно работал прессинг, проходили простые комбинации. 15:1 по ударам в первом тайме, 13:3 – во втором. Челси не успевал за темпом мерсисайдцев.

Разгром мог быть и раньше, если бы Нуньес хоть немного умел реализовывать моменты. Дарвин не разобрался после классного заброса Конате, бахнул в штангу с пенальти, всколыхнул головой перекладину, а затем пробил в руки вратарю, оказавшись один на один. Хорошо, что хоть ассисты штампует. Уругваец отдал на четвертый гол Диасу.

Челси сподобился только на гол престижа: Стерлинг пошел в дриблинг, а Нкунку пробил точно в угол. "Синие" с треском проиграли и остались на 10 месте, имея 31 очко. Ливерпуль с 51 баллом возглавляет турнирную таблицу – 5 пунктов отрыва от Сити.

Арбитр откровенно симпатизировал Ливерпулю

Преимущество Ливерпуля в сегодняшнем матче не подвергается сомнениям, но судьи испортили впечатление. Челси, возможно, мог бы зацепиться за результат, если бы в дебюте матча Пол Тирни поставил чистый пенальти за фол ван Дейка против Галлахера (удар колено в колено). VAR почему-то не вмешался в игру.

Никаких вопросов к желтой Чилуэлу за смешную симуляцию, однако арбитр также посадил на "горчичники" Кайседо и Дисаси, которые имели претензии после свистков в пользу Ливерпуля в противоречивых эпизодах. Контакт Чилуэла и Жоты перед вторым голом хозяев тоже не выглядел однозначным.

Логика арбитра тотально порвалась во втором тайме. Он назначил пенальти в ворота Челси, когда Бадиашиль легко наступил на ногу Жоте. Но отказался ставить 11-метровый, когда ван Дейк откровенно подбил ногу Нкунку. И снова VAR не скорректировал ошибочное решение.

Мудрику дали шанс – он распорядился ужасно

Маурисио Почеттино в надежде спасти матч в перерыве произвел тройную замену. Мудрик появился на поле в компании Нкунку и Густо. Французский защитник сразу создал для Михаила лучший момент в матче. Opta оценила, что с этой позиции Мудрик обязательно должен был забивать (0,36 xG). К сожалению, удар у украинца получился ужасающим.

В других эпизодах Миша не запомнился ничем. Несколько раз потерял мяч из-за смелости, заработал два фола, проиграл пять дуэлей из восьми. Условия были очень сложны. Попытался обострить подачей, которая завершилась простым ударом Густо. Это все. Ливерпуль дал один шанс – Мудрик им не воспользовался.