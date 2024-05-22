Вратарский вопрос будет одним из ключевых для Реала в межсезонье, сообщает EPE.es.

"У Лунина были не очень удачные матчи": легенда Реала "отвернулся" от украинца перед финалом ЛЧ

Руководство "сливочных" приложило большие усилия в переговорах с агентом Жорже Мендешем, чтобы быстро обеспечить продление контракта Лунина. Андрей якобы склонялся к согласию, но последние недели заставляют его сомневаться. Куртуа уверенно вернулся после 2 тяжелых травм и начал вытеснять украинца из основы.

Решающим моментом должен стать финал ЛЧ. Если Лунин просидит в запасе, то более вероятным станет уже уход с Бернабеу. К счастью, претендентов хватает, особенно активно вспоминают МЮ и Баварию. Если Андрей еще и качественно проведет Евро-2024, то могут подтянуться другие гранды. У Реала не останется выбора – продавать или за год терять Лунина бесплатно.

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