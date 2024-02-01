Героем первого тайма стал 20-летний Конор Брэдли. Правый защитник Ливерпуля ассистировал Жоте и сам забил дебютный гол за взрослую команду "красных". Счет должен был ставать разгромным, если бы Дарвин в компенсированное время с пенальти не пробил в стойку.

Ливерпуль легко разнес Челси – Мудрик испортил шикарный момент, арбитр добил "синих", юный феномен Клоппа, косой Дарвин

Мудрик появился в перерыве и имел супермомент, но с нескольких метров левой влепил высоко над воротами. Этот эпизод почему-то проигнорировали в обзорах. Безудержный Брэдли добавил в свой актив еще один ассист – на голову Собослая. Нкунку сократил отставание, однако Челси таки пришлось терпеть разгром. Дарвин после 4 попаданий в каркас переключился на роль ассистента и создал гол для Диаса – 4:1.