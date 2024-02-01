"Щиро кажучи, ми діяли не так, як хотіли. Вони були кращими за нас із самого початку і протягом усіх 90 хвилин. Це той тип гри, коли ти визнаєш: "Ліверпуль молодці". У фіналі Кубка ліги, гадаю, нам потрібно підійти до гри інакше, і я думаю, що вона буде іншою.

Думаю, все й так ясно: вони були агресивнішими за нас. Нам було складно увімкнутися та грати. Ми так легко втрачаємо м'яч. Вони виграли усі дуелі. У всьому були кращими за нас.

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Так, у другій половині гри за рахунку 2:0 Мудрик мав великий шанс забити, але... Можливо, це б повернуло нам впевненість і дозволило відчути себе краще.

Ймовірно, на Нкунку був пенальті, який змінив би гру. Але навіть якби нам вдалося забити і вирвати нічию, це розчаровує, бо наша гра була не дуже гарною. Часом корисно отримати і таку інформацію.

Ми хочемо бути там і конкурувати з такою командою, як Ліверпуль, яка останні кілька років була дуже сильною, одна з найкращих в Англії. Нам потрібно вдосконалюватися і вчитися на таких іграх", – наводить слова Почеттіно Football London.

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