Финалист Кубка Испании официально потеряет главного тренера – преемник попытается помешать Реалу забрать другой трофей
Одно из главных открытий испанского сезона вынуждено искать нового наставника.
Мальорка официально подтвердила, что главный тренер Хавьер Агирре покинет клуб после завершения сезона.
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Мексиканец возглавил островитян в марте 2022 года и лишь в последнем туре смог гарантировать выживание. Первая полноценная кампания завершилась на значительно более спокойной девятой строчке. В нынешнем сезоне Мальорка разрывалась на две миссии. Команда Агирре сенсационно дошла до финала Кубка Испании, где уступила Атлетику лишь в серии пенальти. В чемпионате снова пришлось бороться за выживание, но за тур до финиша эта задача успешно выполнена.
Агирре оставляет преемнику еще и Суперкубок Испании, где в полуфинале Мальорку ждет Реал. Впрочем, это уже вопрос следующего сезона и нового тренера.
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