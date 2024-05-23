Мальорка официально подтвердила, что главный тренер Хавьер Агирре покинет клуб после завершения сезона.

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Мексиканец возглавил островитян в марте 2022 года и лишь в последнем туре смог гарантировать выживание. Первая полноценная кампания завершилась на значительно более спокойной девятой строчке. В нынешнем сезоне Мальорка разрывалась на две миссии. Команда Агирре сенсационно дошла до финала Кубка Испании, где уступила Атлетику лишь в серии пенальти. В чемпионате снова пришлось бороться за выживание, но за тур до финиша эта задача успешно выполнена.

Агирре оставляет преемнику еще и Суперкубок Испании, где в полуфинале Мальорку ждет Реал. Впрочем, это уже вопрос следующего сезона и нового тренера.

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