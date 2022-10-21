Полузащитники Шахтера Михаил Мудрик и Георгий Судаков имеют не очень хорошие воспоминания от работы Жозе Боту в донецком клубе.

Экс-директор селекционной службы Шахтера Жозе Боту признался, что сильно переживает за Украину, в частности, за Киев, в котором базировался клуб в годы его работы.

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Также функционер отметил силу украинизированного Шахтера, поражающего выступлениями в Лиге чемпионов. Впрочем, этим словам не поверили нынешние лидеры команды Михаил Мудрик и Георгий Судаков, которые прокомментировали слова португальца эмодзи клоуна.

Напомним, Боту работал в Шахтере с июня 2018 года, но зимой 2021-го покинул пост, после чего перебрался в греческий ПАОК. Добавим, что тогда "горняки" еще ориентировались на бразильских легионеров, а Судаков и Мудрик почти не получали шансов в первой команде.

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