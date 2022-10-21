Вингер Шахтера Михаил Мудрик имеет очередной вариант из топ-чемпионата – на этот раз из Серии А.

Мудриком интересуются немало клубов, из которых больше всего выделяются Арсенал и Рома, сообщает Fichajes.net.

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Рома готова предложить 30 млн евро, что, скорее всего, будет отклонено Шахтером – "горняки" намерены получить как минимум 50 млн, если он продолжит прогрессировать такими же темпами. Отмечается, что Михаил заинтересовал лично Моуринью, который хотел бы оформить трансфер следующим летом.

К слову, под руководством Игора Йовичевича Михаил раскрывается чуть ли не с каждым матчем. Он уже провел 10 поединков во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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