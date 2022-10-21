Півзахисники Шахтаря Михайло Мудрик та Георгій Судаков мають не надто хороші спогади від роботи Жозе Боту в донецькому клубі.

Екс-директор селекційної служби Шахтаря Жозе Боту зізнався, що сильно переживає за Україну, зокрема за Київ, в якому базувався клуб в роки його роботи.

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Також функціонер відзначив силу українізованого Шахтаря, який вражає виступами у Лізі чемпіонів. Втім, цим словам не повірили нинішні лідери команди, Михайло Мудрик та Георгій Судаков, які прокоментували слова португальця емодзі клоуна.

Нагадаємо, Боту працював у Шахтарі з червня 2018 року, але взимку 2021-го покинув посаду, після чого перебрався до грецького ПАОКа. Додамо, що тоді "гірники" ще орієнтувались на бразильських легіонерів, а Судаков та Мудрик майже не отримували шансів у першій команді.

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