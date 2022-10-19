СК Днепр-1 сегодня впервые потерял очки, поэтому Шахтер получил шанс догнать лидера УПЛ. Игорь Йовичевич выставил полностью украинский состав с Сиканом на острие и Назариной в центре поля. В соперниках сегодня была наименее зрелищная команда чемпионата – до этого тура в матчах Колоса было забито всего 8 голов.

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Шахтер сразу же взял мяч под контроль и начал строить затяжные атаки. Колос продержался недолго. Уже на 8 минуте Зозуля и Ореховский не разобрались перед собственным штрафным и подарили мяч Мудрику. Михаил выскочил один на один с голкипером и открыл счет во встрече.

Колос остро ответил моментом Мякушко. "Черно-белые" перехватили мяч в центре, Болбат отдал под удар, но Трубин выиграл дуэль у Сергея. Гости старались не закрываться в обороне, однако Шахтер их заставлял. Вернее Мудрик их заставлял. Лидер "горняков" обыгрывал по 3-4 оппонента и создавал возможности партнерам.

Сикан и Судаков пробили неточно, но в дебюте второго тайма Шахтер удвоил преимущество. Сыграла замена Йовичевича. Тейлор отличился через минуту после появления на поле, замкнув прострел Михайличенко. Впоследствии бразилец вывел на ударную позицию Петряка – спас голкипер.

Колос еще огрызался. Чоботенко мог вернуть интригу, если бы добил мяч в пустые ворота после неудачного сейва Трубина на стандарте. Однако феноменальный Мудрик закрыл все вопросы. Миша получил мяч в центре от Судакова, залетел мимо нескольких визави в штрафную и оформил разгром.

Шахтер уверенно обыграл Колос, набрал 19 очков и сравнялся с СК Днепр-1 на вершине таблицы. Колос потерпел второе поражение в сезоне и остался на 7 месте с 11 баллами.

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