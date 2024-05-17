"Я не думаю, что они голосуют против VAR, думаю, они будут голосовать за то, как ее будут использовать, потому что это определенно неправильно. Я это понимаю.

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В том виде, в котором это выглядит сейчас, я бы проголосовал против, потому что эти люди не могут использовать его правильно.

У завершальному турі АПЛ, який відбудеться 19 травня, Арсенал прийматиме Евертон. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" мають великі шанси перемогти. Коефіцієнт на успіх Арсенала – 1,18. Звитяга "ірисок" оцінена в 15,5, а нічия – 8,16. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,36, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,11.

Не думаю, что VAR – это проблема, проблема в том, как мы это используем. Получается, мы не можем заменить людей, они нужны. Так что да, я бы проголосовал за отмену VAR", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что в Англии сейчас проходят дискуссию по использованию системы видеоповторов. Вопрос будет рассмотрен на общем собрании АПЛ 6 июня.

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