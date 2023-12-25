Челси вошел в 2023 году в историю чемпионата Англии из-за своих плохих результатов.

Лондонцы в 18 туре АПЛ проиграли Вулверхэмптону (1:2). Поражение стало четвертым подряд в выездном матче, а также 19 в 2023 календарном году.

Позорный фейл Стерлинга и дебютный гол Нкунку в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Челси – 2:1

Согласно данным Opta, Челси проиграли больше всего матчей в указанный период, чем любая другая команда АПЛ. В топ-5 чемпионатах есть только три клуба, которые имеют еще худшую статистику. Опережают лондонцев Альмерия (24), Вердер и Эмполи (обе – по 20).

Челси после 18 туров находится на 10 месте в турнирной таблице АПЛ, имея 22 очка.

Челси проиграл Вулверхэмптону – Мудрик не поразил, Стерлинг и Ко устроили парад расточительности, Нкунку впервые забил в АПЛ.