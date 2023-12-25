Челсі увійшов у 2023 році в історію чемпіонату Англії через свої погані результати.

Лондонці у 18 турі АПЛ програли Вулверхемптону (1:2). Поразка стала четвертою поспіль у виїзному матчі, а також 19 у 2023 календарному році.

Ганебний фейл Стерлінга і дебютний гол Нкунку у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Челсі – 2:1

Згідно з даними Opta, Челсі програв найбільше матчів в зазначений період, ніж будь-яка інша команда АПЛ. В топ-5 чемпіонатах є тільки три клуби, які мають ще гіршу статистику. Випереджають лондонців Альмерія (24), Вердер та Емполі (обидві – по 20).

Челсі після 18 турів перебуває на 10 місці в турнірній таблиці АПЛ, маючи 22 очки.

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