Челси не сумел переиграть Вулверхэмптон в 18 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Лондонцы не смогли завершить календарный год на позитивной ноте. Челси в первом тайме против Вулверхэмптона должен был выходить вперед, впрочем, Стерлинг не сумел переиграть голкипера соперника.

Челси проиграл Вулверхэмптону – Мудрик не поразил, Стерлинг и Ко устроили парад расточительности, Нкунку впервые забил в АПЛ.

Во втором тайме Почеттино выпустил Михаила Мудрика и Кристофера Нкунку на поле. Но это не помогло Челси. Вулверхэмптон воспользовался своими моментами и дважды огорчил лондонцев. Нкунку лишь в компенсированное время отыграл один мяч. Для француза он стал дебютным за Челси.