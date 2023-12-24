Неудача Мудрика и Ко с дебютным голом Нкунку в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Челси – 2:1
17:57 - Читати українською
Челси не сумел переиграть Вулверхэмптон в 18 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
51’ Марио Лемина
90+3’ Мэтт Доэрти
Кристофер Нкунку 90+6’
51’ Марио Лемина
90+3’ Мэтт Доэрти
90+6’ Кристофер Нкунку
Лондонцы не смогли завершить календарный год на позитивной ноте. Челси в первом тайме против Вулверхэмптона должен был выходить вперед, впрочем, Стерлинг не сумел переиграть голкипера соперника.
Челси проиграл Вулверхэмптону – Мудрик не поразил, Стерлинг и Ко устроили парад расточительности, Нкунку впервые забил в АПЛ.
Во втором тайме Почеттино выпустил Михаила Мудрика и Кристофера Нкунку на поле. Но это не помогло Челси. Вулверхэмптон воспользовался своими моментами и дважды огорчил лондонцев. Нкунку лишь в компенсированное время отыграл один мяч. Для француза он стал дебютным за Челси.
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