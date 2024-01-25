"Когда мы взяли Довбика, он еще был достаточно "сырым", но у него уже были все задатки для того, чтобы заиграть на самом высоком уровне. В тот момент у него происходил переход от юношеского футбола к взрослому. Ему нелегко давалась адаптация.

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Но насчет его нынешних успехов... Можно честно сказать, что если бы не Заря, то неизвестно, как бы для него все сложилось. Да, этот клуб не дал ему большой толчок в карьере, но, вероятно, это был первый для него опыт тренировочной работы с опытными и зрелыми футболистами.

Когда я был спортивным директором, то отслеживал игроков как в молдавском, так и в украинском чемпионатах, в поисках талантливых и перспективных ребят. То, что мы нашли Довбика и дали ему возможность играть за нас, было серьезным достижением. Если бы Заря еще существовала, то имела бы право на серьезную компенсацию за воспитание Артема.

Как вы знаете, клубы, за которые футболист выступал до 21 года, получают от каждого его трансфера свой процент, и Заря – один из таких клубов. Но поскольку Зари уже не существует, эту выплату солидарности она получить не может. Надо добавить, что если бы Заря еще существовала и претендовала бы на выплаты за тех молодых игроков, которые у нас в команде играли, эти деньги могли бы обеспечить ей годовой бюджет", – рассказал Сирота в интервью Moldfootball.com.

Напомним, Довбик выступал за Зарю на правах аренды из Днепра весной 2016-го года. Форварду тогда было всего 18 лет – за молдаван он провел лишь 3 матча. В 2019 году Заря была признана банкротом и с 2020-го носит название Бельцы.

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