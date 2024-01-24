"Я совсем не верю в Мудрика. Мне кажется, то, что он делает большую часть времени, вызывает недоумение. Он хочет делать все со скоростью 100 миль в час, поэтому я этому не очень верю.

Почеттино рассекретил, почему заменил Мудрика в матче с Мидлсбро: "Это был ненужный риск"

Мудрик принимает слишком много плохих решений, чтобы быть в этом Челси. Без мяча или с мячом. Он не надежен и ему придется много работать", – цитирует шотландца Sportskeeda.

Михаил Мудрик в текущем сезоне сыграл за лондонцев в 22 матчах. В его активе четыре гола и две результативные передачи.

Напомним, что Крейг Берли – воспитанник Челси. Он выступал за "синих" с 1989 по 1997 годы. Он сыграл за лондонцев в 130 матчах, в которых забил 10 голов и отдал пять ассистов.

Челси взял разгромный реванш в Мидлсбро и вышел в финал Кубка лиги – Мудрик не поразил