"Я ожидаю, что Мудрик выполнит обещание, которое он дал, и превратится в игрока мирового уровня. Для меня это уже топовый игрок. Он присоединился к клубу, когда было много проблем. В Челси много негативной энергии, поэтому игроки страдали от недостатка уверенности.

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Молодому игроку нелегко приехать в новый клуб в новой стране и сразу давать результат. Еще сложнее это сделать, когда ты переходишь за огромные деньги. Люди ожидают, что игроки, которые стоят 100 миллионов, самостоятельно выигрывают матчи, но в футболе это работает не так.

Он присоединился к команде, у которой не было уверенности. Было обнадеживающе думать, что он станет спасителем Челси. Футбол – это про атмосферу. Нужно, чтобы все ваши игроки были в хорошем настроении, чтобы получить от них лучшее.

Я думаю, что выступления Мудрика становятся лучше. Он начинает адаптироваться к лиге и совершенствуется с каждой игрой. Ему нужно время, чтобы развиться, но в этом сезоне он продемонстрировал некоторые обнадеживающие признаки", – цитирует Бакари Express.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 21 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Улучшить свою статистику украинец будет иметь шанс уже в субботу, 13 января – "синие" в рамках 21-го тура АПЛ будут принимать Фулхэм. Начало встречи в 14:30.

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