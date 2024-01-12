"Он присоединился к клубу, когда здесь было много проблем и игроки не были в себе уверены. Молодому парню, который переехал в новую страну, трудно сразу заиграть на высоком уровне, а еще сложнее сделать это, когда за тебя заплатили огромные деньги.

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Болельщики думают, что такие футболисты должны решать судьбу матчей сами, но это так не работает. Ему нужно время для развития и он уже начал демонстрировать его в этом сезоне. Мне кажется, что Мудрик играет лучше, украинец начинает адаптироваться к АПЛ и совершенствуется с каждым матчем", – цитирует Почеттино Daily Express.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 21 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Улучшить свою статистику украинец сможет уже в субботу, 13 января – "синие" в рамках 21-го тура АПЛ будут принимать Фулхэм. Начало встречи в 14:30.

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