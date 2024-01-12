"Я очікую, що Мудрик виконає обіцянку, яку він дав, і перетвориться на гравця світового рівня. Для мене це вже топовий гравець. Він приєднався до клубу, коли було багато проблем. У Челсі багато негативної енергії, тому гравці страждали від нестачі впевненості.

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Молодому гравцеві нелегко приїхати в новий клуб у новій країні і відразу давати результат. Ще складніше це зробити, коли ти переходиш за величезні гроші. Люди очікують, що гравці, які коштують 100 мільйонів, самостійно виграють матчі, але у футболі це працює не так.

Він приєднався до команди, яка не мала впевненості. Було обнадійливо думати, що він стане рятівником Челсі. Футбол – це про атмосферу. Потрібно, щоб усі ваші гравці були у хорошому гуморі, аби отримати від них найкраще.

Я думаю, що виступи Мудрика стають кращими. Він починає адаптуватися до ліги та вдосконалюється з кожною грою. Йому потрібен час, щоб розвинутися, але цього сезону він продемонстрував деякі обнадійливі ознаки", – цитує Бакарі Express.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 асисти. Покращити свою статистику українець матиме шанс вже у суботу, 13 січня – "сині" в рамках 21-го туру АПЛ прийматимуть Фулхем. Початок зустрічі о 14:30.

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