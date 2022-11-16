Стали известны лучшие футболист и тренер Премьер-лиги по итогам октября.

Наибольшее количество голосов болельщиков среди игроков набрал Артем Довбик. За форварда СК Днепр-1 проголосовали 493 респондента, или 24%. Немного отстал представитель Александрии Андрей Цуриков, набравший 477 голосов (23,3%). Тройку лучших замкнул динамовец Виталий Буяльский, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Также в топ-5 вошли нападающий Металлиста Максим Прядун и вингер Шахтера Михаил Мудрик.

Лучшим тренером октября признан наставник Зори Патрик ван Леувен, набравший 36,6% голосов. Он опередил Александра Кучера (СК Днепр-1) и Юрия Гуру (Александрия). Кроме них, на награду претендовали Игор Йовичевич (Шахтер) и Ярослав Вишняк (Колос).

Напомним, турнирную таблицу УПЛ возглавляет СК Днепр-1, опережающий Шахтер на 5 очков, но сыгравший на матч больше. В споре бомбардиров лидируют Довбик и Буяльский, забившие по 9 голов.

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