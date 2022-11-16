Стали відомі найкращі футболіст і тренер Прем'єр-ліги за підсумками жовтня.

Найбільше голосів уболівальників серед гравців набрав Артем Довбик. За форварда СК Дніпро-1 проголосували 493 респонденти, або ж 24%. Трохи відстав представник Олександрії Андрій Цуріков, який набрав 477 голосів (23,3%). Трійку найкращих замкнув динамівець Віталій Буяльський, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Також у топ-5 увійшли нападник Металіста Максим Прядун і вінгер Шахтаря Михайло Мудрик.

Найкращим тренером жовтня визнаний наставник Зорі Патрік ван Леувен, який набрав 36,6% голосів. Він випередив Олександра Кучера (СК Дніпро-1) і Юрія Гуру (Олександрія). Окрім них, на нагороду претендували Ігор Йовічевіч (Шахтар) і Ярослав Вишняк (Колос).

Нагадаємо, турнірну таблицю УПЛ очолює СК Дніпро-1, який випереджає Шахтар на 5 очок, але зіграв на матч більше. У суперечці бомбардирів лідирують Довбик і Буяльський, які забили по 9 голів.

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