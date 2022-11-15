Бывший хавбек Шахтера и Металлиста может снова попробовать свои силы в чемпионате Украины. Услугами Тайсона интересуется СК Днепр-1.

Лидер УПЛ заинтересован в возвращении 34-летнего бразильца в Украину. СК Днепр-1 попытается уже зимой оформить трансфер Тайсона, потерявшего место в основе Интернасьоналя. Бразилец еще со времен Металлиста имеет хорошие отношения с Евгением Красниковым – нынешним спортивным директором СК Днепр-1.

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Соглашение Тайсона с бразильским клубом рассчитано до 30 июня, но стороны могут досрочно прекратить сотрудничество. СК Днепр-1 заинтересован в переходе бразильца, однако есть преграда. Тайсон пока не решил, готов ли вернуться в УПЛ, учитывая войну, сообщает Sport.ua.

Конкуренцию украинскому клубу готов составить Крузейро, тоже заинтересованный в услугах Тайсона. Но СК Днепр-1 имеет преимущество в финансовом плане, ведь готов платить атакующему хавбеку значительно больше. Предложение лидера чемпионата Украины устраивает бразильца с точки зрения финансов.

Напомним, с 2010-го по 2013 год Тайсон успешно выступал за Металлист, после чего перебрался в Шахтер за 15 миллионов евро. В апреле 2021-го бразилец покинул Украину и вернулся на родину, однако дела пошли не очень – всего 4 гола и 4 ассиста в сезоне-2022.

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