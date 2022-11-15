У понеділок Минай перервав 3-матчеву програшну серію. Підопічні Володимира Шарана врятувалися від чергової поразки у поєдинку з Рухом завдяки класному удару Івана Трубочкіна. Гольову передачу до активу записав один із найдосвідченіших гравців закарпатської команди Дмитро Нємчанінов. Про налаштування на "колишніх", помилку захисту та молодь Минаю 32-річний оборонець розповів Футбол 24.

"У Минаю один удар – один гол": нападник Руху розчарований результатом і вдячний партнеру

– Дуже неоднозначний матч, – ділиться враженнями Нємчанінов. – У першому таймі Рух не створив багато моментів. Фактично лише пенальті. Та й те через нашу помилку. До перерви гра була нічийною. У другому таймі ми терпіли, намагалися діяти трохи агресивніше. Вдалося забити гол, вирівняли гру, а потім свідомо віддали ініціативу Руху та чекали на свої контратаки. Усе просто – у нас чимало гравців, які провели усі матчі від дзвінка до дзвінка. Тому трохи важкувато було у фізичному плані.

– В одному з попередніх турів ви забили у ворота СК Дніпро-1, а потім розгубили перевагу. Сьогодні був ризик втратити навіть нічию?

– Ми зробили висновки. У тому матчі з дніпрянами ми відкрили рахунок, повірили в себе і побігли вперед. У нашому чемпіонаті треба раціонально використовувати моменти. І розуміти, коли слід взяти паузу, а коли летіти усією командою вперед. Сьогоднішній поєдинок – нічийний. Не бачив, щоб Рух нас у чомусь перегравав. Можливо, в контексті володіння м'ячем наприкінці матчу. Але за моментами – ні.

– Рух – ваша колишня команда. Виходили з особливим настроєм?

– Жодного підтексту не було. Я грав у багатьох командах. Тому не налаштовуюся на кожного суперника по-особливому. Своєрідне налаштування у нас на кожен тур. Минай першу частину сезону провів непогано, але результату немає. Навіть якщо взяти до уваги статистичні дані – все гаразд, але результат незадовільний. Тому ми не думали про красу гри, скоріше, зробили ставку на прагматизм.

– Така гра знайде своє відображення у турнірній таблиці?

– Рано чи пізно це принесе результат. Але сьогодні ми пропустили необов'язковий гол. Нічого не залишалося – треба було вирівнювати гру. Гострота потрібна була не лише у першій та другій зоні, а й у третій фінальній. Свідомо перешли на довгий пас. У Руху високі захисники. Ну і Усейна Болта там немає, можна було користатися цим. Думаю, що все ми зробили правильно. Якби не ця прикра помилка в епізоді, що призвів до пенальті.

– Олег Горін віддав занадто слабку передачу на Олександра Бандуру, якому нічого не залишалося, крім фолу. Розбирали цей епізод по гарячих слідах?

– А що розбирати? Олег не бачив… Може, Сашко Бандура, а, може, я мав страхувати. Треба на теорії дивитися. Прикра помилка, але у футболі не буває без них.

– Минай зрівняв рахунок після розкішного удару Івана Трубочкіна. Асист віддали ви – фактично просто відкотили під удар партнеру.

– М'яч відскочив до мене. Якби Іван не крикнув, я вже хотів бити. "Дімо, залиш" – от я й залишив, а він забив красиво.

– Трубочкін – захисник, який у 29 років забив свій перший гол у Прем'єр-лізі. Знали, що у нього такий удар?

– Ні, не знав. Сьогодні тільки побачив (Усміхається). Тепер буде так завжди бити. Такий гол красивий... Ніхто не чекав.

– Ви кажете про хорошу гру та відсутність результату. Цей тренерський штаб і команда з часом зможуть замахнутися на більше?

– Безперечно. У нас дуже багато молоді. Так, у Руху також її достатньо. Але вона разом працює не один рік. А у нас колектив зібрався влітку. Складно набирати людей в останній вагон. Часу на підготовку не було. Якби ця команда пройшла зимові збори, було б легше. Проте ми живемо у час війни з Росією – на даному етапі інші речі не такі важливі.

– Команди УПЛ часто приносять у жертву красу гри заради результату.

– Чемпіонат змінився, багато боротьби. Погляньте, скільки флангових подач. У Кривбаса четверо людей біжать на подачі. Давайте подивимося правді у вічі. Бюджет нашого клубу далеко не найбільший. Ми не можемо запросити Піхальонка чи умовно Мудрика, які подаватимуть у голову, а нападник просто підставлятиметься. Це вміння – один має подавати, а інший – правильно стояти і замикати. На тренуваннях можна грати у який завгодно футбол. А в офіційних матчах ми б'ємося за результат. Можна 8 турів усіх вражати красою, але очок не набирати.

– У Минаї старші за вас лише Селезньов та Бандура. Почуваєтеся дядьком?

– Якщо хтось підходить за порадою – не відмовляю. Дехто прислуховується. Декому треба наполегливіше казати. Я теж був молодим. Усі все самі розуміють. Молодь отримує чудовий шанс – виходь на поле і проявляй себе. У цих хлопців є велика перспектива.

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