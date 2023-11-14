"Мудрик – не игрок мирового класса. Игроки мирового класса обладают стабильностью, поэтому Мудрик будет на этом пути, если сможет демонстрировать качественную игру еженедельно.

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Только тогда он сможет стать футболистом мирового класса. Ему нужно показывать хорошие результаты в каждой игре, а сейчас это происходит вспышками. В этом разница между посредственным игроком и игроком мирового класса", – заявил Ди Маттео в интервью DAZN.

Напомним, в январе этого года Челси заплатил Шахтеру за Мудрика 70+30 млн евро. Пока украинец оформил всего 2 гола и 2 ассиста в 28 матчах за "синих".

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