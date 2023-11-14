"Мудрик – не гравець світового класу. Такі гравці мають стабільність, тому Мудрик буде на цьому шляху, якщо зможе демонструвати якісну гру щотижня.

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Лише тоді він зможе стати футболістом світового класу. Йому необхідно демонструвати хороші результати у кожній грі, а зараз це відбувається спалахами. У цьому різниця між посереднім гравцем та гравцем світового класу", – заявив Ді Маттео в інтерв'ю DAZN.

Нагадаємо, у січні цього року Челсі заплатив Шахтарю за Мудрика 70+30 млн євро. Наразі українець оформив всього 2 голи і 2 асисти у 28 матчах за "синіх".

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