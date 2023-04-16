Мудрик – о поражении от Де Дзерби и Ко: "Когда во втором тайме Челси начал играть, было уже поздно"
Украинский полузащитник "синих" Михаил Мудрик прокомментировал фаско с Брайтоном (1:2) в матче 31-го тура АПЛ.
"Я думаю, что до перерыва мы играли не так хорошо. Когда во втором тайме мы начали играть, было уже поздно.
Ассист Мудрика и шальная пушка подопечного Де Дзерби в видеообзоре матча Челси – Брайтон – 1:2
Для всех нас это тяжелый период, но мы никогда не сдаемся, продолжаем идти вперед и все может измениться.
Мы хотим побеждать, но сейчас нам тяжело. Как я уже сказал, мы продолжаем упорно тренироваться, и однажды все может измениться. Мы уже думаем о следующей игре, о Лиге чемпионов. Это большая возможность для нас, и мы все должны показать все, на что способны", – цитирует Мудрика официальный сайт Челси.
Напомним, в матче с Брайтоном Михаил отметился ассистом (уже вторым за время выступлений в АПЛ), но его команда снова проиграла.
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