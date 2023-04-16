"Я думаю, что до перерыва мы играли не так хорошо. Когда во втором тайме мы начали играть, было уже поздно.

Ассист Мудрика и шальная пушка подопечного Де Дзерби в видеообзоре матча Челси – Брайтон – 1:2

Для всех нас это тяжелый период, но мы никогда не сдаемся, продолжаем идти вперед и все может измениться.

Мы хотим побеждать, но сейчас нам тяжело. Как я уже сказал, мы продолжаем упорно тренироваться, и однажды все может измениться. Мы уже думаем о следующей игре, о Лиге чемпионов. Это большая возможность для нас, и мы все должны показать все, на что способны", – цитирует Мудрика официальный сайт Челси.

Напомним, в матче с Брайтоном Михаил отметился ассистом (уже вторым за время выступлений в АПЛ), но его команда снова проиграла.

Челси проиграл Брайтону в домашнем матче АПЛ – Мудрик стал лучшим ассистентом, Де Дзерби уничтожил и Лэмпарда