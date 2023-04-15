Челси продолжил ужасную серию в матче 31 тура АПЛ против Брайтона. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

Активность Мудрика помогла лондонцам открыть счет на 13-й минуте. Украинец протянул мяч 30 метров и отдал Галахеру, поразившему ворота Брайтона с рикошетом от Данка. Впрочем, это был последний успех Челси во встрече.

Челси проиграл Брайтону в домашнем матче АПЛ – Мудрик стал лучшим ассистентом, Де Дзерби уничтожил и Лэмпарда

Роберто Де Дзерби из-за травм провел 2 замены, и именно вынужденные "джокеры" принесли гостям победу. Уэлбек замкнул навес Гроса, а Энсисо удалась невероятная пушка уже в середине второго тайма. 1:2 – Челси не может выиграть 5 туров АПЛ подряд и сидит в середине таблицы. Брайтон идет седьмым с мечтами даже о борьбе за зону ЛЧ.