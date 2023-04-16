"Я думаю, що до перерви ми грали не так добре. Коли у другому таймі ми почали грати, було вже запізно.

Асист Мудрика і шалена гармата підопічного Де Дзербі у відеоогляді матчу Челсі – Брайтон – 1:2

Для всіх нас це важкий період, але ми ніколи не здаємося, продовжуємо йти вперед і все може змінитися.

Ми хочемо перемагати, але зараз нам важко. Як я вже сказав, ми продовжуємо наполегливо тренуватися, і одного разу все може змінитися. Ми вже думаємо про наступну гру, про Лігу чемпіонів. Це велика можливість для нас, і ми всі маємо показати все, на що здатні", – цитує Мудрика офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, у матчі з Брайтоном Михайло відзначився асистом (вже другим за час виступів в АПЛ), але його команда знову програла.

Челсі програв Брайтону в домашньому матчі АПЛ – Мудрик став найкращим асистентом, Де Дзербі знищив і Лемпарда