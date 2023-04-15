Михаил Мудрик вернулся в основу, выйдя с первых минут впервые после прихода временного тренера Фрэнка Лэмпарда. В целом это был первый выход украинца в старте за 4 поединка во всех турнирах. Лэмпард, как и обещал, между дуэлями с Реалом в ЛЧ предоставил много шансов резервистам. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Брайтон, стартовал в 17:00. Лондонцы стремились реваншироваться за фиаско 1:4, случившееся в первом круге. Команда Де Дзерби продолжает мечтать об историческом попадании в еврокубки.

Челси – Брайтон: онлайн-трансляция матча АПЛ

Сумбурно действуют гости на первых секундах, выводя мяч со своей половины. То в Стерлинга попадут, то в Галлахера. Мудрик проигрывает две подряд силовые дуэли на обеих половинах, но затем таки отрывается на скорости и заставляет Велтмана срывать контру ценой желтой. Чалоба позволяет прострелить с левого края, Мак Аллистеру никто не мешает пробить из пределов вратарской, прощает чемпион мира, которого сватают, в частности, в Челси.

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Мудрик перехватывает на прессинге, не замечает Велтмана и простреливает, зарабатывая угловой. После стандарта Михаил подбирает и крутит с правой в дальний, не очень точно. И вновь проходит атака-близнец у гостей. Митома расправился с Чалобой и нашел Мак Аллистера, который не попал в правый дальний угол. Еще одна волна атаки Брайтона произошла благодаря высокому перехвату Мак Аллистера, Фергюсон стреляет в перекладину!

Накрывают и Энцо после рискованного паса Мудрика назад. Брайтон с очень высокой обороной и давлением владеет мячом 78% времени, а это идеальный расклад для расправления крыльев Мудрика в контратаках. Именно украинец и протащил на чужую половину, отдав ассист под удар Галлахеру. Снаряд от ноги Данка озадачил Роберта Санчеса, который неожиданно вернулся в ворота. Второй голевой пас вингера сборной Украины за Челси!

Непоследовательное судейство. Когда Фернандес хватал за плечи и руки Данка в своей штрафной, это не фол. Когда Аргентинца аналогично придержали в атаке, это уже фол. Пулишич рукой прерывает пас на Эступиньяна и фактически сбрасывает Кепи. Это также не пенальти, считает судья Роберт Джонс. После очередного отбора на половине Челси Мак Аллистер выкатил Митоми в штрафную, Кепа выручил. Велтман так набегался за Мудриком, что травмировался. Вместо защитника вышел нападающий Энчисо. Парагваец начинает с паса пяткой, Фергюсон продолжает, Митома не попадает, вновь упуская добротный момент.

Опытный 31-летний Грос опустится ниже на фланг обороны, где действует Мудрик. Как же элегантно действует Фергюсон перед своей вынужденной заменой. Развернулся, отдал, получил в ответ от Энчисо и мощно пробил головой Кепа вытащил, а 18-летний нападающий сборной Ирландии травмировался, ведь Закария в момент удара влупил его ногой. Фофана неожиданно оказывается на месте правого вингера, а вот на подаче центрбека Челси Стерлинг, совсем рядом с которым Мудрик, сбрасывает в центр, будто забывая, что именно Рахим должен был быть там, на позиции девятки.

Дэнни Уэлбек заменил Эвана Фергюсона (вторая вынужденная за тайм у Брайтона) и почти сразу сравнял. Мак Аллистер через Марча перевел на правый фланг под подачу Гросу, Уэлбек замкнул. Мудрик и Чилвел только номинально действовали со своими игроками, а на самом деле пассивно наблюдали кино. Брайтон был намного острее, но в конце тайма Челси едва снова не вышел вперед. Галлахер со Стерлингом разыграли слева, Пулишич замыкал подачу Чилвела - стойка спасла команду Де Дзерби.

Ни одна команда не владела мячом аж столько (почти 68%) за первый тайм выездного матча в АПЛ 2022/23, как "чайки" сегодня на поле Челси. Вторая половина начинается серией из 4 ударов подряд от Брайтона. Сначала пристрелка издали, затем Эступиньян и Энчисо теряют гораздо более выгодные возможности. Мудрик подал в никуда в одной из редких атак Челси, после чего едва не привез пенальти, опасно врезавшись в соперника. Разочарованно ахают трибуны. Это украинский вингер неудачно забросил на Чилвела вперед.

Сразу 4 замены одновременно делает Лэмпард уже на 57 минуте. Зиеш, Ковачич, Джеймс и Феликс заменили Пулишича, Энцо, Фофана и Стерлинга. Брайтон будто в большинстве играет. Регулярно на всех третях поля ощутимо даже численное преимущество "чаек". Энчисо уничтожает на фланге свежего Риса Джеймса и традиционно очень пассивного Чалобу - в который раз только каркас ворот спасает! На добивании Уэлбек, рывок которого проспал Ковачич, которого тоже вряд ли назовешь уставшим. Чудом не пропускает Челси здесь да и в целом, по ударам 3:20, просто феерический разгром, адский час игры.

Оживают хозяева лишь после 65 минуты. Джеймс и Зиеш раскатали комбинацию на правом фланге, вратарь выбил прямо на ногу Мудрику, но Санчес тут же исправился, потащив удар Михаила. И тут же Ковачич запрессинговал Кайседо на линии штрафной и едва не забил. Брайтону, чтобы выйти вперед, пришлось лишь заставить соперника упустить момент. Марч ошибся, мгновенно отобрал и отдал, Энчисо издали прошил Кепу. Вот вам и две вынужденные замены, которые ходами Де Дзерби превратились в голы джокеров.

Маунт заменил Закарию. Первый полный матч Мудрика в Челси! Украинец отплатил за доверие очередным пасом в аут. А на этот раз экс-вингер Шахтера качественно оторвался на скорости после заброса со своей половины. Впрочем, пас назад получился не очень удачным, Маунт пробил значительно выше, ведь вынужден был подстраиваться под удар. Мудрик обостряет. Обыгрывает соперника, перспективно катит вперед в центр, Галлахер с Мейсоном едва не обыгрались в стеночку. Такое впечатление, что украинец накапливал силы на последние минуты. Полежал наш легионер в двух точках, а теперь уже защитник Брайтона Вебстер просит еще одну вынужденную замену или это уже хитрости такие время потянуть.

Ни у кого из игроков Челси не было больше голевых пасов, чем у Мудрика (2) за текущий сезон АПЛ. Вот вам и сотни миллионов евро "усиления". Михаил эффектно продрался и бахнул издали - над перекладиной, но трибуны порыв заценили. Де Дзерби разгромил Поттера в родных стенах, с очень солидным отрывом победил и сегодня (по одним стопроцентным моментам 4:0). Третье подряд поражение Лэмпарда во всех турнирах. Челси остается на 11 месте, но снизу все больше поджимают Кристал Пэлас, Вулверхэмптон и Борнмут, которые победили. Брайтон набирает 49 баллов (на 10 больше, чем у лондонцев) и продолжает отставать от еврозоны на 1 пункт.

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