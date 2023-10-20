"Коли зустрічаються Челсі та Арсенал – ім'я Михайла Мудрика спливає через пов'язану з ним трансферну сагу. Він молодий хлопець, який приїхав із країни, де йде конфлікт. Ви повинні брати це до уваги, коли судите про його гру. Однак, тебе не підпишуть за такі гроші, якщо ти поганий гравець.

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Ми бачили у нього проблиски гарної гри, але тепер потрібна стабільність. Ми бачили, ймовірно, як він грав на 4 з 10, а потім на 8 з 10, але ми хочемо бачити від нього стабільні 7 та 8.

Минулого тижня він забив гол у ворота Фулхема, але потім не потрапив у стартовий склад на матч із Бернлі, що йому не допомогло. Він несподівано опинився на лаві запасних, але, мабуть, йому просто треба розбігатися. Він також був одним з авторів голів збірної України в середині тижня, що ще більше зміцнить його впевненість, і Почеттіно, можливо, подумає випустити його на Арсенал – це ризик, на який варто піти.

Рахім Стерлінг має розпочати гру на правому фланзі та постаратися реалізувати перевагу, якщо Олександр Зінченко переходитиме до центру поля та залишатиме свою позицію лівого захисника. У суботу це буде справжня тактична битва. Арсенал – блискуча команда, у той час, як Челсі тільки починає", – цитує Мерсона Sky Sports.

Нагадаємо, у суботу, 21 жовтня, відбудеться лондонсько-українське дербі між Челсі та Арсеналом. Початок зустрічі о 19:30.

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