"Его появление в составе команды, бесспорно, было просто потрясающим. В конце матча с Мальтой он подхватил мяч у линии штрафной, ворвался в центральную зону и ударом из-за пределов штрафной площади вбил его в сетку.

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Это поможет укрепить уверенность в себе игрока, который так нуждается в ней после перехода в Челси в январе и постоянного пребывания в центре внимания.

Его трансфер состоялся при драматических обстоятельствах: он постоянно намекал на переход в Арсенал, а затем сделал разворот и перешел в Челси. Большой ценник привлек внимание к звезде, которая нуждается во времени, чтобы освоиться и раскрыть свой потенциал в клубе.

Было несколько неудачных выступлений, но подготовка в межсезонье и ряд матчей под руководством Маурисио Почеттино позволили увидеть его возможности. Первый гол за клуб, бесспорно, снимет груз с его плеч, а мяч за сборную, скорее всего, принесет такое же облегчение.

Настоящей проверкой этой уверенности может стать встреча с Арсеналом в ближайшие выходные, где Мудрик, бесспорно, будет слышать насмешки от фанатов соперника. Если Михаилу удастся заставить замолчать эту группу болельщиков, это может стать важным моментом для того, чтобы начать действовать дальше и достичь еще большего", – говорится в заключении журналистов football.london.

Напомним, в субботу, 21 октября, в АПЛ состоится очередное украинское дерби – в рамках 9-го тура чемпионата Англии Челси примет Арсенал. Начало встречи в 19:30.

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