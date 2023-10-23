"Очень тяжело проигрывать с таким счетом. Очень много ошибок в обороне. Уже даже не знаю, чего нам не хватает. Мы сами себе создаем моменты. Пропущенные мячи, особенно первые – это очень грубые ошибки. А отыграться в матче с Рухом – очень тяжело. Движение имеет быстрых футболистов, прекрасно использующих свободные зоны.

После пропущенных в первом тайме мячей было тяжело сломать ход игры. А соперник использовал свои моменты и мог забить еще больше.

Негативные эмоции переполняют. Но прямо сейчас ничего изменить нельзя. Лучшие игроки у нас сейчас не появятся. Нужно, значит, трижды в день тренироваться, чтобы избежать таких ошибок.

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Мы в качестве и количестве футболистов точно проигрываем многим командам УПЛ. Это не секрет. Но у нас есть эти игроки, и нет других возможностей. Будем работать с этими футболистами столько, сколько хватит терпения: у нас или у руководства. Другого выхода нет, кроме как больше работать.

Что еще делать, если в простой ситуации мы не попадаем по верховому мячу, а соперник легким кивком головы нам забивает? Что и кому говорить? Над чем работать, если мы не попадаем по мячу, который у нас уже на ноге? Какое упражнение еще сделать? Мне самому хотелось выйти на поле и сделать это. Но я не могу. Сами себе создали голевые эпизоды.

Сегодня в защите сыграл Александр Кучеренко. Ищем варианты усиления игры в обороне. Александр Кучеренко сыграл на хорошем уровне. Но очень много ошибался Василий Курко. Плохой матч от него. Будем общаться об этом.

По поводу времени на исправление ошибок – это вопрос к президенту. Он зашел в раздевалку после игры. Сказал, что очень недоволен игрой. Но о каких-то конкретных сроках речь не шла. Сейчас много критики тренерского штаба. Но сейчас можно и Моуринью пригласить сюда, и Гвардиолу, но есть определенные моменты, которые очень трудно изменить", – цитирует Лавриненко официальный сайт Вереса.

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