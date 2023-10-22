Рух легко разобрался на выезде с Вересом в 11-м туре УПЛ (5:2). Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Хозяева перед визитом Руха не побеждали четыре матча подряд, а их голевая засуха растянулась на 326 минут. Следовательно, команда Лавриненко оказалась на предпоследнем месте. В то же время львовяне находились в верхней части турнирной таблицы. Правда, в предыдущем туре они не сумели обыграть Минай.

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Команды обошлись без традиционной разведки. Ледвий отразил перед собой мощный удар Клеца с линии штрафной. Гости ответили опасным стандартом от Климчука, которому не хватило сантиметров.

Львовяне постепенно перехватили инициативу и заслуженно вышли вперед. Теслюк воспользовался провалом в обороне Вереса, эффектно расстреляв Паста с близкого расстояния. Юный форвард Руха умудрился дважды пробить в окружении пятерых соперников. Во владениях ровенчан продолжались "пожары". Подопечным Пономарева разрешали почти все. Под удар Климчука бросился защитник, а выстрел Сапуги в упор потянул Паст.

Фестиваль ошибок в защите Вереса завершился результативной ошибкой Паста на 33-й минуте. Сапуга подал, опытный кипер неудачно сыграл кулаками, запустив "свечу", а Климчук головой хладнокровно исполнил в дальний – 2:0. Паст вертелся как белка в колесе и частично реабилитировался за собственный фейл. Уже через пять минут он не позволил отличиться Руничу, которому ассистировал Пастух. Хозяева могли сократить отставание в конце первого тайма. Ледвий подарил мяч Шараю, а тот не сумел попасть в полупустую рамку.

После перерыва Рух продолжал доминировать. Паст спасал нон-стоп: справился с ударами Климчука и Сапуги, выиграл очередную дуэль у Рунича. Но, несмотря на вратарские подвиги, Верес не избежал разгрома. Вышедший на замену Теллес с углового ассистировал Пастуху. Последний легко выиграл воздух и пробил в ближний. Хозяева создали качественный момент на 67-й минуте. Шарай не сумел переиграть Ледвия, замыкая в касание передачу с фланга.

В конце матча Вересу все же удалось размочить счет. Помог стандарт. Яго отозвался на скидку от Марусича и спокойно прошил Ледвия. Но на этом голепад не завершился. Пастух оформил дубль, первым оказавшись на добивании, а Квасница реализовал роскошную передачу из центра поля. Точку в матче поставил Балан, забивший после углового – 2:5.

В итоге львовяне набрали 19 очков и поднялись на третье место. Верес остался на 15-й позиции с 6-ю пунктами в активе.