"Дуже важко програвати з таким рахунком. Дуже багато помилок в обороні. Вже навіть не знаю, чого нам не вистачає. Ми самі собі створюємо моменти. Пропущені м'ячі, особливо перші – це дуже грубі помилки. А відігратися у матчі з Рухом – дуже важко. Рух має швидких футболістів, які прекрасно використовують вільні зони.

Після пропущених у першому таймі м'ячів було важко зламати хід гри. А суперник використав свої моменти і міг забити ще більше.

Негативні емоції переповнюють. Але просто зараз нічого змінити не можна. Кращі гравці в нас зараз не з'являться. Потрібно, значить, тричі на день тренуватися, щоб уникати таких помилок.

Верес – Рух – 2:5 – відео голів та огляд матчу

Ми в якості і кількості футболістів точно програємо багатьом командам УПЛ. Це не секрет. Але в нас є ці гравці і немає інших можливостей. Працюватимемо з цими футболістами стільки, скільки вистачить терпіння: у нас, або в керівництва. Іншого виходу нема, окрім як більше працювати.

Що ще робити, якщо в простій ситуації ми не влучаємо по верховому м'ячу, а суперник легким кивком голови нам забиває? Що і кому говорити? Над чим працювати, якщо ми не влучаємо по м'ячу, який в нас на нозі вже? Яку вправу ще зробити? Мені самому хотілося вийти на поле і зробити це. Але я не можу. Самі собі створили гольові епізоди.

Сьогодні в захисті зіграв Олександр Кучеренко. Шукаємо варіанти посилення гри в обороні. Олександр Кучеренко зіграв на хорошому рівні. Але дуже багато помилявся Василь Курко. Поганий матч від нього. Спілкуватимемося про це.

Щодо часу на виправлення помилок – це питання до президента. Він зайшов у роздягальню після гри. Сказав, що дуже незадоволений грою. Але про якісь конкретні терміни не йшлося. Зараз багато критики тренерського штабу. Але зараз можна і Моурінью запросити сюди, і Гвардіолу, але є певні моменти, які змінити дуже важко", – цитує Лавриненка офіційний сайт Вереса.

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