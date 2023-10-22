Вереск разгромно уступил Руху в 11 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

В первом тайме ошибками обороны Вереса воспользовались Теслюк и Климчук. Подопечные Лавриненко никаких выводов не сделали и после перерыва позволили Пастуху оформить дубль.

Рух уничтожил Верес в матче с 7-мя голами – львовяне поднялись в топ-3 УПЛ

Верес благодаря стандартам сам забил дважды, но разгрома не избежал. Суперджокер Руха Илья Квасница установил финальные 5:2 в пользу львовской команды.