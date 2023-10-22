Верес – Рух – 2:5 – видео голов и обзор матча
21:10 - Читати українською
Вереск разгромно уступил Руху в 11 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
82’ Яго Сикейра
90’ Денис Балан
Денис Теслюк 13’
Юрий Климчук 33’
Евгений Пастух 65’
Евгений Пастух 86’
Илья Квасница 88’
13’ Денис Теслюк
33’ Юрий Климчук
65’ Евгений Пастух
82’ Яго Сикейра
86’ Евгений Пастух
88’ Илья Квасница
90’ Денис Балан
В первом тайме ошибками обороны Вереса воспользовались Теслюк и Климчук. Подопечные Лавриненко никаких выводов не сделали и после перерыва позволили Пастуху оформить дубль.
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Верес благодаря стандартам сам забил дважды, но разгрома не избежал. Суперджокер Руха Илья Квасница установил финальные 5:2 в пользу львовской команды.
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