Полузащитник киевлян Владимир Шепелев поразмышлял над перспективами своего клуба в текущем сезоне после победы над Металлистом (3:0) в перенесенном матче 8-го тура УПЛ.

"Сегодня нам удалось забить 3 мяча. Было много хороших атак, поэтому, слава Богу, выиграли 3:0. Считаю, что это хороший результат.

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Для меня левый фланг – это необычная позиция. Но тренер меня просит, чтобы я ускорялся с мячом и обострял игру. Мне, конечно, лучше играть в центре, но сказали перейти налево – я перешел.

У нас были тяжелые полгода. Было много выездов и переездов. Когда ты читаешь новости, что твой город обстреливают, а ты где-то там играешь – это морально и психологически сложно. Я считаю, что у нас еще не все потеряно. Впереди у нас всего 8 очков отставания, можно и догнать, и даже перегнать. Все зависит только от нас", – цитирует Шепелева Динамомания.

Напомним, в текущем сезоне Владимир провел за Динамо 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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