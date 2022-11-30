Півзахисник киян Володимир Шепелєв поміркував над перспективами свого клубу у поточному сезоні після перемоги над Металістом (3:0) у перенесеному матчі 8-го туру УПЛ.

"Сьогодні нам вдалося забити 3 м’ячі. Було багато хороших атак, тому, слава Богу, виграли 3:0. Вважаю, що це хороший результат.

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Для мене лівий фланг – це незвична позиція. Але тренер мене просить, щоб я прискорювався з м’ячем і загострював гру. Мені, звичайно, краще грати в центрі, але сказали перейти ліворуч – я перейшов.

У нас були важкі півроку. Було багато виїздів та переїздів. Коли ти читаєш новини, що твоє місто обстрілюють, а ти десь там граєш – це морально та психологічно складно. Я вважаю, що у нас ще не все втрачено. Попереду в нас лише 8 очок відставання, можна і наздогнати, і навіть перегнати. Все залежить лише від нас", – цитує Шепелєва Динамоманія.

Нагадаємо, у поточному сезоні Володимир провів за Динамо 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

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