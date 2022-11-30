В прошлом туре Премьер-лиги Динамо разошлось безголевой ничьей с Металлистом 1925 и потеряло возможность уйти на зимний перерыв в статусе второй команды чемпионата. Более того, Заря потеснила киевлян вообще на 4 место, но в случае даже ничьей "бело-синие" возвращались в топ-3. Победа позволяла динамовцам сравняться по очкам с Шахтером, однако у "горняков" еще две игры в запасе.

Металлист после неплохого старта сезона серьезно сдал – пауза наступает для харьковчан очень вовремя. Команда Олега Ратия разместилась на 10-м месте, но не забивала уже почти 400 минут и не побеждала в 7-ми последних матчах – 3 ничьих и 4 поражения. Неудивительно, что на домашней арене Динамо считалось явным фаворитом.

Динамо – Металлист: онлайн-видеотрансляция матча

Мирча Луческу не удивил стартовым составом. В воротах появился Бущан, четверку защитников составили Кендзёра, Забарный, Попов и Вивчаренко. Сидорчук и Шепелев действовали в центре поля, а Буяльский, Цыганков и Лонвейк поддерживали Ваната в атаке. У Металлиста вышли 5 номинальных защитников – план Олега Ратия был предельно ясен.

В отличие от матча Заря – Минай, который сыгравли в воскресенье, газон стадиона Динамо имени Лобановского сегодня был в отличном состоянии. Снежного покрова, мешавшего футболистам играть, уже не было, а поединок начался с атак Динамо. Первый полумомент от киевлян уже второй минуте – Шепелев выборол мяч, Сидорчук классно отдал в штрафную, но Лонвейк и Ванат не разобрались, кто должен был идти на мяч. Металлист в дебюте игры запомнился разве что двумя прострелами Кныша с правого фланга, которые не нашли адресата.

Динамо активно использовало фланги. Очередной рывок Цыганкова через нескольких соперников завершился неточным пасом на Ваната, а Кендзёра залез в офсайд в момент скидки на Цыганкова. Лонвейк заработал потенциально острый штрафной, который очень неудачно исполнил Шепелев. На 17-й минуте киевляне создали лучший момент. Лонвейк фантастически забросил из глубины на Цыганкова, однако лидер Динамо не сумел обработать достаточно простой мяч, находясь в одиночестве перед кипером Металлиста.

Тут же Сидорчук заработал право на штрафной из полукруга. Танковский ценой желтой карточки остановил капитана Динамо и, как оказалось, прогадал. К мячу подошли Цыганков и Буяльский. Первый пробежал и заставил кипера шагнуть в сторону, а Виталий мощно выстрелил во вратарский угол. Обратно кипер вернуться уже не успел – хитрый розыгрыш стандарта стал голевым. На 20-й минуте счет стал 1:0, а Буяльский забил свой 10-й гол в УПЛ 2022/23.

Гол не изменил сценария игры. Металлист в атаку по-прежнему не ходил, а Динамо удвоило свое преимущество. Костык спас харьковчан после удара Лонвейка, но отложил взятие ворот буквально на несколько секунд. Киевляне разыграли угловой, Цыганков подал, Клименчук, выбивая, попал в Ваната, от которого мяч влетел в сетку. Повезло форварду Динамо, но такой момент тоже нужно уметь найти. 2:0 на 29-й минуте.

"Бело-синие", несмотря на уверенное преимущество, продолжили атаковать. Цыганков со штрафного проверил на прочность стенку, а Ванат пробил во вратаря. Металлист напомнил о себе только на 35-й минуте. Бущан неудачно сыграл на выходе, едва не травмировав Сидорчука. По мячу кипер Динамо не попал, но и "желто-синие" не смогли переправить его в сетку. До конца первого тайма обе команды взяли паузу, а стоящих внимания моментов больше не было. 2:0 – Динамо получило комфортное преимущество после 45-ти минут благодаря двум голам со стандартов.

Второй тайм тоже начался с атак хозяев. Забарный даже решился на дриблинг в чужой штрафной – не прошло. Подопечные Луческу практически не выходили из половины поля харьковчан, но с моментами пришлось подождать – без остроты у ворот Костыка. Со временем Металлист сумел перейти на половину поля Динамо и немного поиграть в контроль мяча, однако Бущан тоже в игру не вступал. Лишь на 63-й минуте возник действительно классный шанс. Быстрая атака Динамо с несколькими перпасовками завершилась мощным ударом Кендзёры в дальний угол. Костык ногой сумел отбить мяч.

Луческу выпустил Кулача вместо Ваната, оставив Беседина в запасе. Владислав сразу мог забивать, но своевременный выход Костыка из ворот спас харьковчан. Лишь на 73-й минуте Георгий Бущан по-настоящему вступил в игру. Каплиенко мощно пробил с ходу в ближний угол – кипер киевлян стал на пути мяча.

На 76-й минуте Динамо довело счет до разгромного. Этот гол стал украшением поединка. Киевляне выполнили немало передач подряд, перевели мяч с левого на правый фланг, вернули его в центр, где Цыганков обыгрался с Кендзёрой и в падении от стойки положил в дальний угол. Просто роскошно! Это была жирная точка от киевлян.

3:0 – Динамо одержало заслуженную по всем статьям победу в последнем матче года. Киевляне набрали 30 очков и догнали Шахтер, который имеет два матча в запасе и занимает второе место благодаря лучшей разнице голов. Металлист остался на 10-й позиции, продолжив черную серию – 8 матчей без побед, а безголевая серия харьковчан приближается к 500 минутам.

Луческу не винен: якби не війна, цих гравців не було б у Динамо ніколи