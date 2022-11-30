"Два матча назад мы обсуждали проблемы со стандартными положениями, а сегодня Динамо забило два гола после стандартов – углового и штрафного. На первое место в таких ситуациях выходит индивидуальное мастерство.

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Игрок, выполняющий стандартное положение, должен навесить мяч по определенной траектории или разыграть, создав численное преимущество, доставить мяч в штрафную. Игроки, которые приходят в штрафную, должны действовать агрессивно, замыкать эту передачу, уверенно идти на этот мяч. Все это было обсуждено. Не только перед этим матчем, но и перед каждым.

Меня волнуют и атаки, которые мы проводим. Многие мячи доводим до чужой штрафной, хорошо разыгрываем, но последний пас, последний удар, последнее решение, которое принимает игрок, чаще всего неверное. Поэтому все это останавливается и блокируется. В сегодняшнем матче все было лучше, ведь мы забили три мяча, но могли и шесть, и семь. Эти моменты возникают, но дальше мешает то ли неправильное принятие решения, то ли отсутствие концентрации. Меня волнует то, что мы не реализуем эти моменты", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, на зимнюю паузу киевляне ушли на 3-ей строчке турнирной таблицы, набрав 30 баллов. У лидера – СК Днепр-1 – 35 очков и игра в запасе.

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