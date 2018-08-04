"Можно без этого", – видео эпизода, из-за которого поссорились Фонсека и Хацкевич

В сети появилось видео эпизода с поединка Динамо – Шахтер (1:0), из-за которого после матча поссорились главные тренеры команд Александр Хацкевич и Паулу Фонсека.

На видео с концовки поединка наставник "бело-синих" ловит мяч, который выбили "динамовцы" за пределы поля, но не отдает его игроку "горняков", а отбрасывает дальше.

Фонсека сделал оригинальное признание в отношении Хацкевича – кто лучший тренер

После матча главный тренер Динамо Александр Хацкевич заявил, что узнал от Фонсеки много нового о себе, намекнув на личные оскорбления и брань от португальца.

В ответ Фонсека рассказал, что только сказал белорусскому специалисту, что можно побеждать без этого. Наставник "горняков" также опроверг информацию об оскорблениях в адрес Хацкевича.