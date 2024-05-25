В рамках 30-го тура УПЛ 2023/24 будут определены участники еврокубков от Украины, а также аутсайдеры и участники переходных матчей за прописку в элите. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

Зона еврокубков

Черноморец – СК Днепр-1

Последний тур сезона УПЛ 2023/24 подарил болельщикам настоящую битву за еврокубки. Она будет проходить сразу в трех параллельных матчах, поэтому мультикаст пригодится. На две позиции в зоне Лиги конференций претендуют СК Днепр-1, Рух и Полесье. Львовяне и Полищуки сегодня встретятся с Динамо и Шахтером соответственно – анонсы их поединков читайте на "Футбол 24".

Полесье – Шахтер: анонс матча УПЛ / Рух – Динамо: анонс матча УПЛ

СК Днепр-1 же сыграет с Черноморцем. Слава богу, не в Днепре. Подопечные Юрия Максимова имеют равенство по очкам с галичанами и опережают полещуков на два очка – при этом они имеют преимущество в личных встречах над обоими конкурентами. Таким образом, даже ничья в Одессе гарантирует днепровцам еврокубки.

Черноморцу же в турнирном плане ничего не надо – команда завершит сезон в диапазоне между восьмым и двенадцатым местом. Правда, команда Романа Григорчука весной выиграла только две домашки, а предыдущий матч в Одессе проиграла Руху (0:2). Конечно же, "морякам" хочется реабилитироваться.

СК Днепр-1 в последних семи турах одержал всего одну победу, одолев Кривбасс в матче без моментов. Причем по игре все было печально во всех поединках. Юрий Максимов на этом фоне постоянно депрессирует в разговорах с журналистами – то угрожает отставкой, то говорит о 70% футболистов, готовых покинуть клуб летом.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – СК Днепр-1

Черноморец: Варакута – Путря, Салюк, Ермаков, Брагару – Васильев – Бадибанга, Шпорн, Авагимян, Штогрин – Бойчук

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко – Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Рубчинский, Очеретько – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Черноморец слишком нестабилен. СК Днепр-1 явно сильнее, но депрессивный. Моментов обе команды создают немного, забивают тоже мало, а задачи у "спортклубовцев" приземленные – надо зацепиться за ничью и удержать необходимый результат.

Нам кажется, что днепровцам по силам выполнить подобную задачу. Ставим на ничью при тотале меньше 2,5.

Битва за выживание

Феерический 29-й тур привел к тому, что ни один из четырех аутсайдеров УПЛ не потерял шансы на выживание. За прописку в УПЛ борются Металлист 1925 (23 очка), Минай (25), Верес (25) и Оболонь (26). При любом раскладе, выше зоны переходных матчей им не подняться.

Какой расклад у Металлиста 1925? Харьковчанам, прежде всего, необходима победа над Вересом. Во-вторых, им надо поражение Миная, ведь при равенстве по очкам выше расположатся именно закарпатцы – "желто-синие" имеют худшую статистику в личных встречах. Обойти Оболонь при равенстве очков тоже не удастся, поэтому результат "пивоваров" в текущем туре для 1925 неинтересен.

Какой расклад у Миная? Закарпатцы уступают в личных встречах и Оболони, и Вересу. Необходимо набрать больше очков, чем у ровенчан и киевлян. Таким образом, "лисам" нужна победа над Кривбассом при ничьей или поражении конкурентов – или же ничья с Кривбассом при условиях параллельного поражения Вереса.

Какой расклад у Вереса? "Народный клуб" не имеет права на поражение от Металлиста 1925, ведь тогда вылетит напрямую при любых параллельных результатах. Ровенчан устроит ничья, но только при условии проигрыша или ничьей в исполнении Миная. Ничья устроит и в условиях параллельной победы закарпатцев, однако тогда нужно поражение Оболони – при равенстве очков с киевлянами выше расположатся подопечные Олега Шандрука.

Какой расклад у Оболони? Чисто теоретически "пивовары" имеют шанс на подъем из зоны плей-офф, ведь до спасительной двенадцатой позиции всего три очка – а там Колос, с которым дважды сыграли по 0:0. Впрочем, ковалевцы имеют такую разницу голов, которую киевляне не отыграют (-10 против -20).

Победа над Александрией оставит Оболонь тринадцатой. Ничья может стать роковой только в одном случае – если и Верес, и Минай выиграют свои матчи. Поражение является наиболее опасным – Верес даже в случае ничьей с Металлистом 1925 обойдет подопечных Валерия Иващенко, а Минай получит шанс обойти киевлян по очкам.

Графика – KDK

Состояние соперников аутсайдеров и кадровая ситуация

Среди аутсайдеров только Металлист 1925 имеет дисквалифицированных – харьковчане не могут рассчитывать на двух центрбеков. Против Вереса не сыграют Безуглый и Имереков. Потеря последнего является очень тяжелой, ведь Максим является ведущим ЦЗ "желто-синих". В лазарете также остаются центрбек Ткачук и опорник Кравченко.

Ровенчане тоже имеют небольшие проблемы. К травмированному Пасту присоединился Клец, который повредил боковую связку коленного сустава. По индивидуальной программе тренируются Балан и Янаков. Впрочем, эти потери не назвать критическими.

Оболонь и Минай крайне редко дают информацию о травмах, однако в предыдущем туре подавляющее большинство лидеров оставалась в строю.

Детально останавливаться на кадровой ситуации команд, противостоящих аутсайдерам, смысла нет. Александрия уже никуда не вылетит, а Кривбасс давно взял бронзу УПЛ. Их тренеры при любом раскладе ослабят состав, предоставляя игровое время резервистам.

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Не рекомендуем делать прогноз на финальную битву за выживание. Турнирная ситуация шаткая, аутсайдеры примерно равны, а сильным соперникам уже ничего не надо. При этом все результаты переплетены и зависят от счета в личном противостоянии с конкурентами.

Даже Металлист 1925 не следует списывать. Конечно, харьковчане выглядят слабее, но это не помешало забить по три гола Полесью и Ворскле в предыдущих трех турах. А что тогда говорить о Минае с его феерическими камбэками?

Все решит рандом! Как и всегда. За это мы УПЛ и любим.

Битва за будущее

Заря – Колос

Луганчане и ковалевцы уже решили турнирные задачи. Они избежали зоны вылета и не поднимутся выше восьмой позиции. При таких условиях богатые клубы часто мотивируют игроков финансовыми бонусами за победу – в Колосе же даже выдавали премии за достойное поражение от Зари (0:1). Вот только после того команда Александр Поздеева проиграла еще два раза, пропустив по три гола от ЛНЗ и Миная.

Представителям Зари тоже недавно выдали премии за сезон, но не за победу над Брейдабликом в Лиге конференций. Своей игрой в концовке текущего чемпионата подопечные Юрия Коваля точно заслужили на деньги – они дали две феерических битвы Шахтеру, отобрали очки у Полесья в меньшинстве и били все тот же Колос на его поле.

Теперь футболисты могут подумать о будущем. Кому-то надо проявить себя, чтобы подсветиться перед потенциальными работодателями летом – это задача больше для луганчан, ведь сегодня выйдет очень много резервистов. В поединке с ЛНЗ неделю назад не смогла сыграть добрая половина основного состава, а сейчас еще и не будет Бутко.

Игрокам Колоса, в свою очередь, надо отстоять право выступать за столь богатый клуб. Конкретно же для Александра Поздеева матч против Зари может стать полем для экспериментов. Они нужны, ведь новый коуч хочет привить Колосу принципиально новый футбол – прогрессивный, позиционный, сбалансированный, без режима "автобусов" в каждом туре. Именно этим он и славился на уровне U-19.

Кадровая ситуация

Травмированы: Башич, Ндур, Багатов, Вантух, Дрышлюк, Кирюханцев (все под вопросом), Боль – Тотовицкий

Дисквалифицированы: Бутко (Заря)

Ориентировочные составы на матч Заря – Колос

Заря: Сапутин – Азиангбе, Джордан, Мариновский, Жуниньо – Мишнев, Яцык – Антюх, Мичин, Герреро – Ндур

Колос: Фесюн – Лучкевич, Бурда, Гончаренко, Цуриков – Ориховский, Демченко – Ильин, Топалов, Великан – Рангел

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Возможно, в матче против Колоса луганчане смогут выставить лучший состав, чем против ЛНЗ, но все равно ситуация непростая. Ковалевцы же способны выпустить основу – и она сильнее мотивирована, ведь безвыигрышная серия достигла пяти туров при четырех поражениях подряд. Естественно же, подопечным Александра Поздеева хочется это прекратить.

Ставим на победу гостей. Похоже, сегодня силы будут несопоставимы.