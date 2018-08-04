"Можна без цього", – відео епізоду, через який посварилися Фонсека та Хацкевич

У мережі з'явилося відео епізоду з поєдинку Динамо – Шахтар (1:0), через який після матчу посварилися головні тренери команд Олександр Хацкевич і Паулу Фонсека.

На відео з кінцівки поєдинку керманич "біло-синіх" ловить м'яч, який вибили "динамівці" за межі поля, але не віддає його гравцю "гірників", а відкидає далі.

Фонсека зробив оригінальне зізнання щодо Хацкевича – хто кращий тренер

Після матчу головний тренер Динамо Олександр Хацкевич заявив, що дізнався від Фонсеки багато нового про себе, натякнувши на особисті образи та лайку від португальця.

У відповідь Фонсека розповів, що лише сказав білоруському фахівцю, що можна перемагати без цього. Керманич "гірників" також заперечив інформацію про образи на адресу Хацкевича.