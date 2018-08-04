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Фонсека: Хацкевич отбросил мяч, я сказал ему, что можно побеждать без этого

00:24 64 Читати українською
Фонсека: Хацкевич отбросил мяч, я сказал ему, что можно побеждать без этого
Паулу Фонсека / ФК Шахтер

Наставник Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал эпизод о котором рассказывал главный тренер Динамо Александр Хацкевич.

Наставник "горняков" рассказал, о ситуации между ним и Хацкевичем про которую ранее рассказал главный тренер Динамо.

"В конце матча был эпизод, когда мяч от игрока Динамо ушел в аут и попал в руки Хацкевича. Тренер Динамо откровенно отбросил мяч в сторону, вместо того, чтобы вернуть его нашему игроку.

Я поздравил Хацкевича с победой, пожал ему руку, но при этом сказал, что можно побеждать и без этого, что эпизод был лишним.

Я обратился к нему по-английски с единственной фразой: "Congratulations. But you do not need it" ( поздравляю. Но вам это не нужно – перевод с англ.). Ничего больше", – цитирует Фонсеку Tribuna.

Напомним, Динамо минимального победило Шахтер в третьем туре УПЛ.

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Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

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Александр Хацкевич Александр Хацкевич Паулу Фонсека Паулу Фонсека Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер
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