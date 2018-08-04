Фонсека сделал оригинальное признание в отношении Хацкевича – кто лучший тренер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека после третьего подряд проигранного матча с Динамо сказал, что его визави Александр Хацкевич лучше как наставник.

Португальский специалист проиграл с Шахтером уже 5-й матч белорусскому рулевому. Фонсека побеждал Хацкевича только дважды в кубковых турнирах. О неприятной тенденции у мистера Паулу спросили в эфире Профутбол.

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"Это все потому, что тренер соперника лучше, чем я. Это очень просто. Он выигрывает, доказывает, что он лучше. Не могу ничего больше сказать. У него идеальная стратегия, чтобы выигрывать у Шахтера. Очень много обсуждался этот вопрос.

Он выигрывает, потому что лучше, чем тренер Шахтера. Нет-нет, это не ирония. Он выигрывает, он лучше. Люди говорят об этом. Могу поздравить тренера Динамо", – сказал Фонсека.

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