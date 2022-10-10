"Все согласовано, и это успешная сделка. Мы получим 20 миллионов евро, еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Поэтому мы получим разницу от суммы трансфера – до 40 миллионов евро.

Гризманн официально покинул Барселону – Атлетико выкупил чемпиона мира

Мы опасались, что если дело дойдет до суда, на это может уйти много времени. Если бы Гризманн после чемпионата мира вернулся в Барселону, наша зарплатная ведомость увеличилась бы на 36 млн евро. Можете представить размер трагедии", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo .

К слову, сегодня Барселона и Атлетико наконец-то достигли согласия по переходу чемпиона мира, аренда которого была рассчитана до конца сезона. Антуан Гризманн подписал контракт с мадридцами до 30 июня 2026 года.