"Усе погоджено, і це успішна угода. Ми отримаємо 20 мільйонів євро, ще 4 млн передбачені як бонуси. Тож ми отримаємо різницю від суми трансферу – аж до 40 мільйонів євро.

Грізманн офіційно покинув Барселону – Атлетіко викупив чемпіона світу

Ми побоювалися, що якщо справа дійде до суду, на це може піти багато часу. Якщо Грізманн після чемпіонату світу повернувся б у Барселону, наша зарплатна відомість збільшилася б на 36 млн євро. Можете уявити розмір трагедії", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

До слова, сьогодні Барселона і Атлетіко нарешті досягли згоди щодо переходу чемпіона світу, оренда якого була розрахована до кінця сезону. Антуан Грізманн підписав контракт з мадридцями до 30 червня 2026 року.

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