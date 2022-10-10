Барселона и Атлетико наконец-то достигли согласия касательно перехода чемпиона мира. Антуан Гризманн подписал контракт с мадридцами до 30 июня 2026 года, сообщает официальный сайт "матрасников".

Месси снова станет игроком Барселоны – журналист пролил свет на планы аргентинской суперзвезды

Ранее француз выступал за Атлетико на правах аренды, рассчитанной до лета 2023-го. Испанские СМИ сообщали, что Барселона получит за 31-летнего нападающего 20 миллионов евро плюс бонусы.

Антуан провел в Барсе сезоны 2019/20 и 2020/21. В текущей кампании чемпион мира в большинстве матчей выходил после 60-й минуты – таким образом "матрасники" хитро пытались избежать обязательного выкупа игрока. В итоге, стороны сумели сойтись на довольно символической компенсации.

Привычки Абрамовича никуда не исчезли, МЮ стал "спонсором", только 2 клуба бросили вызов АПЛ – топ-10 трансферов лета